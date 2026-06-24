Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein

70-jähriger KRAD-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lübeck (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (23.06.2026) nahe Oldenburg in Holstein kam es beim Abbiegevorgang eines Mercedes-PKW zum Zusammenstoß zwischen diesem und einem Motorrad der Marke Suzuki. Der Fahrer des Motorrades kam in der Folge zu Fall und verletzte sich leicht. Wegen austretender Betriebsstoffe musste die Kreisstraße 48 für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr in der Strandstraße (K48) zwischen Oldenburg und Dannau. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand bog ein 66 Jahre alter Ostholsteiner (Staatsbürgerschaft: deutsch) mit seinem silbernen Mercedes aus der Straße Zum Wienberg nach links in die Strandstraße in Richtung Oldenburg in Holstein ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem in entgegengesetzter Richtung auf der Strandstraße fahrenden roten Motorrad. Der 70-jährige neumünsteraner Motorradfahrer kam in der Folge zu Fall.

Da zunächst von schweren Verletzungen des Motorradfahrers ausgegangen wurde, kam es zur Alarmierung von Rettungskräften und eines Notarztes. Die angenommene Schwere der Verletzungen bestätigte sich jedoch nicht, sodass eine Behandlung in einem Krankenhaus nicht erforderlich wurde. Wegen aus dem KRAD auslaufender Betriebsstoffe sperrte die Polizei die Strandstraße von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr voll. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte nahmen die ausgetretenen Betriebsstoffe auf. Zur Höhe des eingetretenen Sachschadens können derzeit keine Angaben erfolgen.

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