Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Stadtgebiet

Verkehrskontrollen am Lindenplatz

Lübeck (ots)

Dienstagmorgen (23.06.2026) haben Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck und der Polizeistation Buntehkuh gemeinsam mit Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes der Hansestadt Lübeck den Rad- und Fahrzeugverkehr am Lindenplatz und den angrenzenden Straßen kontrolliert. Ziel ist es die Anzahl der Radfahrunfälle im Bereich des Lindenplatzes zu reduzieren und die Verkehrssicherheit zu steigern. In der Zeit von 07:15 Uhr bis 09.00 Uhr wurden insgesamt 73 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt.

Von den 32 kontrollierten Radfahrenden fuhren 21 entgegengesetzt der Fahrtrichtung des Radwegs in der Fackenburger Allee, 7 Radler nutzten anstelle des Radwegs den Fußweg, ein Zweiradfahrer nutzte während der Fahrt sein Handy.

Von den 41 kontrollierten Kraftfahrzeugen fuhren 35 PKW verbotswidrig von der inneren Fahrspur des Lindenplazes über die durchgezogene Linie in Richtung der Moislinger Allee. 1 PKW-Fahrer missachtete das Rotlicht der Ampelanlage vor dem Lindenplatz. 5 Fahrer von E-Scootern fuhren verbotswidrig auf dem Gehweg und nutzten nicht wie vorgeschrieben den Radweg.

Der Verkehrsverteilerkreis am Lindenplatz ist nach wie vor eine Unfallhäufungsstelle. Mit Blick auf die Verkehrsunfallstatistik und den Verkehrssicherheitsbericht 2025 ist die Anzahl der Verkehrsunfälle im gesamten Bereich des Verkehrsverteilerkreises im Vergleich zum Vorjahr von 76 auf 88 gestiegen. Der Anteil beteiligter Radfahrer nahm um 21 Prozent zu. Von insgesamt 14 ereigneten sich 12 Abbiegeunfälle vom Kreisverkehr in Richtung Puppenbrücke. 7 Mal kam es beim Einfahren in den Kreisverkehr aus Richtung der Fackenburger Allee zum Unfall.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.

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