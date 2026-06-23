Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

12- jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Fahrer des PKW stand unter dem Einfluss von Alkohol

Lübeck (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Schwartau ist am Montagabend (22.06.2026) ein 12 Jahre alter Junge schwer verletzt worden. Der Fahrer eines VW Passat hatte den jungen Radfahrer nach derzeitigem Sachstand beim Abbiegen erfasst. In der Folge wurde der Junge unter dem VW eingeklemmt. Er kam zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Aufgrund eines vorläufigen Atemalkoholwertes von über 1,6 Promille und fehlenden Führerscheins ermittelt die Polizei in Bad Schwartau gegen den Fahrer des VW jetzt jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Ereignet hatte sich der schwere Verkehrsunfall um 21:45 Uhr in der Lübecker Straße in Bad Schwartau. Zu dieser Zeit befuhr der 57-jährige Fahrer des VW Passat die Lübecker Straße in Richtung Bad Schwartau, um von dort aus nach rechts in die Anton-Baumann-Straße abzubiegen. Aktuellen Erkenntnissen und Zeugenhinweisen nach soll der Lübecker beim Abbiegen mit dem Rad fahrenden 12-jährigen Jungen zusammengestoßen sein, der mit seinem Mountainbike auf dem linksseitigen Gehweg stadtauswärts unterwegs war.

Im Zuge des Zusammenstoßes wurde der Junge einige Meter mitgeschliffen und schließlich unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und ein Notarzt kümmerten sich um den zunächst lebensgefährlich verletzten 12-Jährigen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Stand Dienstagvormittag (23.06.2026) befindet er sich inzwischen außer Lebensgefahr. An der Unfallstelle kümmerte sich ein Seelsorger um die Hinweis gebenden Zeugen.

Während der Unfallaufnahme stellten die alarmierten Einsatzkräfte fest, dass der 57 Jahre alte Fahrer des VW (Staatsangehörigkeit: Deutsch) unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,6 Promille. Deswegen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ferner stellte sich heraus, dass der Lübecker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Zwecks Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde noch am Montagabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Sachverständiger an den Unfallort entsandt. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt die Polizei in Bad Schwartau.

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