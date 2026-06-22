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POL-HL: HL-Innenstadt
Polizeiliche Präventionsarbeit und erfolgreiche Fahrradkodierungsaktion in der Lübecker Innenstadt

POL-HL: HL-Innenstadt / Polizeiliche Präventionsarbeit und erfolgreiche Fahrradkodierungsaktion in der Lübecker Innenstadt
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Lübeck (ots)

Mit großer Resonanz wurde am Freitag (19.06.2026) zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr eine Fahrradcodierungsaktion in der Lübecker Innenstadt bei der Marienkirche durchgeführt. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, ihre Fahrräder gegen Diebstahl besser zu schützen und sich direkt bei der Polizei vor Ort über Präventionsmöglichkeiten zu informieren.

Geplant und durchgeführt wurde die Veranstaltung von drei Beamten des Bezirksdienstes des 1. Polizeireviers Lübecks, die vor Ort für Fragen rund um die Themen Prävention und Polizeiarbeit zur Verfügung standen. Neben Informationen zur Fahrradkodierung informierten die Polizeibeamten interessierte Besucherinnen und Besucher auch über die vielfältigen Einstellungs- und Karrieremöglichkeiten bei der Landespolizei.

Darüber hinaus wurden speziell für Kinder präventive Angebote durchgeführt. Spielerisch und altersgerecht vermittelten die Beamten wichtige Verhaltenshinweise für den Alltag und stärkten so das Bewusstsein für Sicherheit und Prävention bereits im jungen Alter.

Die Veranstaltung wurde von den Besucherinnen und Besuchern durchweg positiv aufgenommen. Die Organisatoren ziehen ein sehr erfreuliches Fazit und freuen sich bereits auf eine Wiederholung der erfolgreichen Aktion in naher Zukunft.

Die Fahrradcodierungsaktion zeigte einmal mehr, wie wichtig der direkte Austausch zwischen Polizei und Bevölkerung ist und leistete einen wertvollen Beitrag zur Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Hansestadt Lübeck.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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