Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Neustadt in Holstein

81-jähriger Fahrer eines elektrischen Krankenfahrstuhls bei einem Unfall ins Binnenwasser gestürzt

Lübeck (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochabend (24.06.2026) in Neustadt in Holstein stürzte ein 81 Jahre alter Ostholsteiner mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl ohne Fremdbeteiligung über die Kaimauer in das Binnenwasser. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde durch Rettungskräfte geborgen.

Der Unfall ereignete sich gegen 18:30 Uhr in der Straße Am Binnenwasser. Der Verunfallte befuhr den Gehweg in Richtung Hafenbrücke mit einem Krankenfahrstuhl mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h. Im Bereich einer Gehwegverschwenkung kam er von diesem ab und stürze über die Kaimauer. Aufgrund der geringen Tiefe kam er mit seinem Krankenfahrstuhl auf dem Grund zum Liegen. Bei dem Sturz verletzte sich die Person leicht.

Nachdem ein vor Ort befindlicher Ersthelfer dafür sorgte, dass der Verunfallte nicht unter Wasser geriet und diesen aufrichtete, barg die Feuerwehr die Person aus dem Binnenwasser. Anschließend verbrachten die eingesetzten Rettungskräfte den 81-Jährigen ins Krankenhaus. Die Polizei sicherte den Krankenfahrstuhl.

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