POL-HL: HL - Stadtbereich / Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 39-Jährigen

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 39-Jährigen

Seit Sonntagnachmittag (07.12.2025) wird der 39 Jahre alte Krzysztof K. vermisst. Zuletzt gesehen wurde er gegen 14.00 Uhr an seiner Wohnanschrift in Lübeck Buntekuh. Bei der Suche nach Herrn K. bittet das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat Herrn Krzysztof K. gesehen und kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nehmen die Beamten unter der zentralen Rufnummer 0451- 1310 entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand bedarf Herr K. möglicherweise auch ärztlicher Hilfe. Der vorliegenden Beschreibung nach ist der Vermisste circa 185cm groß und von normaler Statur. Er trägt kurze, dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Ferner ist an einer seiner Wangen eine Narbe zu erkennen.

Bekleidet war der Vermisste zuletzt mit einer schwarzen Jacke der Firma "North Face", einer grauen Cargohose sowie braunen Treckingschuhen. Unterwegs ist er derzeit vermutlich mit einem weißen Peugeot Boxer.

Wer Angaben zu der vermissten Person und seinem aktuellen Aufenthaltsort machen kann wird gebeten, sich mit der Lübecker Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0451-1310 in Verbindung zu setzen.

