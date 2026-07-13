Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Mehrfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

13. Juli 2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.07.2026 - Lauenburg

Gestern (12. Juli 2026) kam es in den späten Nachmittagsstunden aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Elbstraße in Lauenburg. Es wurden vier Personen leicht verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand entdecken gegen 19.35 Uhr zwei Spaziergängerinnen Flammen, die aus dem zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses schlugen. Sie informierten umgehend die Feuerwehr und klingelten die Anwohner aus dem Haus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand und den Löscharbeiten wurden drei Bewohner und ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die verletzten Bewohner wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und führt die Ermittlungen unter anderem auch zur Brandursache.

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