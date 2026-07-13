Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Tankstelle

Ratzeburg (ots)

13.07.2026 | Kreis Stormarn | 12.06.2026 - Großhansdorf

Die Ahrensburger Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Einbruch am frühen Sonntagmorgen in eine Tankstelle in der Sieker Landstraße in Großhansdorf. Bislang unbekannte Täter sollen sich gegen 04.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle verschafft haben. Dort sollen sie eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren entwendet haben, bevor sie unerkannt flüchteten.

Wer verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per E-Mail an Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de .

Da es zuvor gegen 03.15 Uhr bereits zu einem Einbruch in eine Tankstelle in Kastorf kam, ist ein Tatzusammenhang hier nicht auszuschließend und nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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