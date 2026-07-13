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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einschleichdiebstahl bei Seniorin - späterer Einbruch

Ratzeburg (ots)

13.07.2026 | Kreis Stormarn | 10.07. - 11.07.2026 - Ahrensburg

Bereits am vergangenen Freitag (10.07.2026) gegen 13.30 Uhr soll es zu einem versuchten Einschleichdiebstahl in der Straße Starweg in Ahrensburg gekommen sein.

Während die Bewohnerin eines Einfamilienhauses die Terrassentür im Erdgeschoss zum Lüften öffnete und sich dann im Küchenbereich aufhielt, soll eine unbekannte Person die Gelegenheit genutzt und unbemerkt das Haus betreten haben. Als die Seniorin verdächtige Geräusche wahrnahm und sich umschaute, traf sie auf einen ihr unbekannten Mann, der gerade vom Obergeschoss über die Treppe ins Erdgeschoss ging. Dieser ergriff sogleich die Flucht über die offene Terrassentür in Richtung Ahrensfelde.

Beschrieben werden konnte der Mann als ca. 170 cm groß und ca. 30 - 40 Jahre alt. Er sei Vollbartträger und schwarzhaarig.

Entwendet wurde zu diesem Zeitpunkt zum Glück nichts.

Am frühen Samstagmorgen gegen 03.40 Uhr vernahm die Seniorin erneut Geräusche an ihrem Haus. Beim Eintreffen der Polizisten trafen diese zwar keine Personen an, aber sie entdeckten an der Terrassentür des Hauses frische Aufbruchspuren. Ein Einstieg ins Haus gelang dort aber nicht. Dennoch drangen Einbrecher ins Haus ein. Es gelang ihnen die Balkontür im Obergeschoss gewaltsam zu öffnen. Zur Art und Höhe möglichen Stehlguts können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Ob hier Tatzusammenhänge bestehen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder über E-Mail unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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