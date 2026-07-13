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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt dank Zeugenhinweisen beendet

Ratzeburg (ots)

13. Juli 2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.07.2026 - Schwarzenbek

Am Freitagabend (10. Juli 2026) konnten Beamte des Polizeireviers Schwarzenbek eine Trunkenheitsfahrt in der Ricarda-Huch-Straße in Schwarzenbek beenden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand meldete gegen 21 Uhr eine Anwohnerin dem Polizeinotruf, dass sie einen Paketzusteller beobachtet hat, der sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Die Polizeibeamten konnten den 38-jährigen rumänischen Fahrer des Mercedes Sprinter in der Ricarda-Huch-Straße kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 3,17 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Des Weiteren wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Der 38- Jährige wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2020
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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