Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Tankstelle

Ratzeburg (ots)

13.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12.07.2026 - Kastorf

Sonntagmorgen sollen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Straße An der Bäk in Kastorf eingebrochen und diverse Tabakwaren entwendet haben.

Gegen 03.15 Uhr sollen sich die Einbrecher gewaltsamen Zutritt über die Eingangstür zu dem Verkaufsraum verschafft haben. Dort sollen sie eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren entwendet haben. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Ratzeburger Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen die Hinweise zur Tat geben können. Wem verdächtige Fahrzeuge oder Personen in diesem Bereich aufgefallen sind wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder über Mail an Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Da es gegen 04.30 Uhr ebenfalls zu einem Einbruch in eine Tankstelle in Großhansdorf gekommen sein soll, ist ein Tatzusammenhang hier nicht auszuschließend und nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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