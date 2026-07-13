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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Jugendlicher Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ratzeburg (ots)

13.07.2026| Kreis Stormarn | 12.07.2026 - Rethwisch

Gestern Abend gegen 18.35 Uhr kam es auf der L 87 bei Rethwisch zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Leichtkraftfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher hintereinander mit ihren Leichtkrafträdern auf der Treuholzer Straße aus Groß Boden kommend in Fahrtrichtung Rethwisch.

In einer scharfen Rechtskurve soll der an zweiter Position gefahrene Aprilia-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er soll dadurch zu Fall gekommen und frontal in einem ihm entgegenkommenden Volvo XC40 eines Stormarners gerutscht sein. Der 17-Jährige aus Niedersachsen verstarb in Folge der Schwere seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Der 40-jährige Fahrer des Volvo sowie seine drei Mitfahrer, eine 33-jährige Frau, ein 16-Jähriger und ein 8-jähriges Kind, verletzten sich leicht und wurden nach ärztlich Versorgung vor Ort anschließend in eine Klinik gebracht.

Die drei Jugendlichen, die den Leichtkradfahrer begleiteten, erlitten einen Schock und wurden zunächst ärztlich versorgt und anschließend durch Mitarbeiter der Psychosozialen Notversorgung des Kreises Stormarn betreut.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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