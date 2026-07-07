Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: 11-Jähriger informiert Feuerwehr und verhindert Schlimmeres

Ratzeburg (ots)

07.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 06.07.2026 - Ratzeburg

Gestern Nachmittag kam es im Gartenbereich eines Einfamilienhauses in der Robert-Bosch-Straße in Ratzeburg aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand. Das Feuer griff auf das Wohnhaus über. Dank eines 11-Jährigen, der den Notruf bei der Feuerwehr absetzte, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und bekämpft werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 16.20 Uhr meldete sich ein 11 Jahre alter Junge über Notruf bei der Feuerwehr, da er im Garten eines Einfamilienhauses aufsteigende Flammen und Rauchgeruch wahrgenommen habe. Er selbst brachte sich und sein Haustier anschließend in Sicherheit.

Durch die herbeieilenden Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei konnte der Brand schnell gelöscht werden. Dennoch griff das Feuer zuvor auf die Außenfassade des Hauses über, ein Fenster zerbarste unter der entstandenen Hitzeeinwirkung.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von der Ratzeburger Kriminalpolizei geführt. Ersten Erkenntnissen nach könnte es sich um einen technischen Defekt handeln. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens könnten keine Angaben gemacht werden.

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