Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: E-Scooter-Fahrerin verursacht Unfall und leistet Widerstand

Wiesbaden (ots)

E-Scooter-Fahrerin verursacht Unfall und leistet Widerstand, Wiesbaden-Bierstadt, Poststraße, Mittwoch, 05.08.2026, 00:30 Uhr

(kq)In der Nacht zum Mittwoch verursachte eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin in Wiesbaden-Bierstadt einen Verkehrsunfall und leistete anschließend Widerstand.

Die Jugendliche befuhr gegen 00:30 Uhr mit einem E-Scooter die Poststraße in Richtung Pfarrer-Ruhl-Platz. Auf Höhe der Hausnummer 11 prallte sie unter dem Einfluss berauschender Mittel gegen einen geparkten Renault.

In Folge dessen stürzte die 17-Jährige und wurde leicht verletzt. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden.

Eine alarmierte Polizeistreife nahm die Jugendliche vor Ort fest. Im weiteren Verlauf wurde eine Blutentnahme angeordnet. Hierbei leistete die 17-Jährige Widerstand und verletzte eine Polizeibeamtin leicht. Die Beamtin blieb dienstfähig.

Die Jugendliche muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

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