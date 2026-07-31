Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 76-Jähriger von mehreren Personen angegriffen +++ 15-Jähriger angegriffen und leicht verletzt +++ 16-Jähriger nach Diebstahl aus Pkw festgenommen +++ Betrunken und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Wiesbaden (ots)

1. 76-Jähriger von mehreren Personen angegriffen, Wiesbaden-Mitte, Dotzheimer Straße, Donnerstag, 30.07.2026, 15:10 Uhr

(kq)Am Donnerstagnachmittag wurde ein 76-jähriger Mann in der Dotzheimer Straße von mehreren unbekannten Tätern angegriffen.

Gegen 15:10 Uhr kam es auf der Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und den Unbekannten. Im weiteren Verlauf schlugen die Täter unvermittelt mit Fäusten auf den 76-Jährigen ein, woraufhin dieser zu Boden ging. Auch dort setzten sie ihre Schläge fort.

Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. 15-Jähriger angegriffen und leicht verletzt, Wiesbaden-Mitte, Kirchgasse, Donnerstag, 30.07.2026, 20:50 Uhr

(kq)Am Donnerstagabend wurde ein 15-jähriger Jugendlicher in der Wiesbadener Kirchgasse von einem unbekannten Täter angegriffen und leicht verletzt.

Gegen 20:50 Uhr nahm der Täter den Jugendlichen von hinten in einen Würgegriff und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Darüber hinaus versuchte er mehrfach, den 15-Jährigen gegen den Kopf zu treten, verfehlte ihn jedoch.

Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Der Unbekannte wurde als etwa 15 bis 16 Jahre alt und mit "marokkanischem" Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte einen Ziegenbart und trug ein blaues T-Shirt der Marke "Under Armour" sowie eine kurze Hose.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. 16-Jähriger nach Diebstahl aus Pkw festgenommen, Wiesbaden-Biebrich, Dunantstraße, Mittwoch, 29.07.2026, 23:30 Uhr

(kq)Am Mittwochabend wurde in Wiesbaden-Biebrich ein 16-Jähriger nach einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug festgenommen.

Der Jugendliche schlug gegen 23:30 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Tätern die Fensterscheibe eines in der Dunantstraße abgestellten Pkw ein. Anschließend durchsuchten die drei das Fahrzeug und entwendeten aus der Mittelkonsole Bargeld in Höhe von 110 Euro.

Der 16-Jährige konnte noch am Tatort durch die Polizei festgenommen werden. Seine beiden Begleiter flüchteten in unbekannte Richtung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche wieder entlassen.

Einer der flüchtigen Täter wurde als etwa 16 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und weiß gekleidet beschrieben. Er soll ein T-Shirt und eine kurze Hose getragen haben. Der zweite Täter soll ebenfalls etwa 16 Jahre alt gewesen sein. Er trug ein weißes Oberteil sowie eine dunkelgraue Hose.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Betrunken und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht, Wiesbaden-Erbenheim, Egerstraße, Donnerstag, 30.07.2026, 20:55 Uhr

(kq)Am Donnerstagabend verursachte ein 55-jähriger Autofahrer in Wiesbaden-Erbenheim einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Der Mann befuhr gegen 20:55 Uhr mit einem silbernen VW Passat die Egerstraße und beschädigte beim Vorbeifahren einen dort geparkten roten Ford Transit. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Vorfall wurde von Zeugen beobachtet.

Eine Streife traf den 55-Jährigen kurze Zeit später in der Bahnstraße an. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Zudem verfügte der Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis.

Auf der Polizeidienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der 55-Jährige muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

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