Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Holzbank vor Wohnhaus in Brand gesetzt +++ Zigarettenautomat beschädigt +++ Einbruch in Wohnhaus

Wiesbaden (ots)

1. Holzbank vor Wohnhaus in Brand gesetzt, Wiesbaden-Dotzheim, Föhrer Straße, Freitag, 31.07.2026, 15:15 Uhr

(kq)Am Freitagnachmittag haben unbekannte Täter in Wiesbaden-Dotzheim eine vor einem Wohnhaus stehende Holzbank in Brand gesetzt.

Gegen 15:15 Uhr entzündeten die Täter die Bank in der Föhrer Straße auf unbekannte Weise. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor es auf das Wohnhaus übergriff. Durch die entstandene Rußentwicklung wurde die Fassade des Gebäudes beschädigt. Es wurden keine Person verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Zigarettenautomat beschädigt,

Wiesbaden-Südost, Hagenstraße, Dienstag, 04.08.2026, 04:45 Uhr

(kq)In der Nacht zum Dienstag versuchte ein unbekannter Täter, einen Zigarettenautomaten in der Hagenstraße gewaltsam zu öffnen.

Gegen 04:45 Uhr schlug der Mann mehrfach mit einem Stein gegen den Automaten. Dieser wurde dabei beschädigt, jedoch nicht geöffnet. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wurde als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trug einen blauen Kapuzenpullover und einen Rucksack.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbruch in Wohnhaus,

Wiesbaden, Rieslingstraße, Dienstag, 28.07.2026, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(kq)Am Dienstagvormittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Wiesbadener Rieslingstraße eingedrungen.

Während sich der Bewohner zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr im Garten aufhielt, gelangten die Täter durch eine Terrassentür in das Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten diverse Wertgegenstände.

Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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