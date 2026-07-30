Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Senior überfallen und Halsketten geraubt +++ Tischkreissäge von Baustelle entwendet +++ Schockanrufer erbeuten Bargeld

Wiesbaden (ots)

1. Senior überfallen und Halsketten geraubt, Wiesbaden-Rheingauviertel, Kauber Straße, Mittwoch, 29.07.2026, 11:45 Uhr

(kq)Am Mittwochvormittag wurde ein 85-jähriger Mann in der Kauber Straße von zwei unbekannten Tätern überfallen.

Gegen 11:45 Uhr packte einer der Täter den Senior und hielt ihm den Mund zu. Währenddessen zog ihm der zweite Täter drei Ketten vom Hals. Zudem bedrohten die Unbekannten den 85-Jährigen verbal. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Einer der Täter wurde als etwa 30 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte rotblonde lockige Haare, sprach akzentfreies Deutsch und trug eine helle Jeans sowie ein helles Hemd. Der zweite Täter soll ebenfalls etwa 30 Jahre alt und größer als sein Komplize gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Tischkreissäge von Baustelle entwendet, Wiesbaden-Dotzheim, Ludwig-Erhard-Straße, Dienstag, 28.07.2026, 09:25 Uhr bis Mittwoch, 29.07.2026, 10:10 Uhr

(kq)Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochvormittag haben unbekannte Täter eine Tischkreissäge von einer Baustelle in Wiesbaden-Dotzheim entwendet.

Die Täter begaben sich auf die Baustelle im rückwärtigen Bereich der Ludwig-Erhard-Straße, nahmen die Tischkreissäge an sich und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Schockanrufer erbeuten Bargeld,

Wiesbaden/Mainz-Kostheim, Innsbrucker Straße, Mittwoch, 29.07.2026, 10:10 Uhr bis 14:50 Uhr

(kq)Unbekannte Täter haben am Mittwoch einen 74-jährigen Mann in Mainz-Kostheim durch einen sogenannten Schockanruf um 20.000 Euro betrogen.

Die Täter kontaktierten den Senior telefonisch und veranlassten ihn durch eine erfundene Geschichte dazu, 20.000 Euro Bargeld an einen Abholer zu übergeben. Dieser nahm das Geld im Bereich der Innsbrucker Straße entgegen und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Leider fiel der Betrug erst auf, als die Betrüger mitsamt der Beute bereits verschwunden waren. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Abholer.

Der Abholer wurde als männlich, etwa 1,70 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Er hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild, sprach Russisch und trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Umhängetasche.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Abholer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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