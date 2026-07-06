Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen einem PKW und Radfahrern - zwei Kinder leicht verletzt

Münster (ots)

Am Samstagnachmittag (20.06., 13:25 Uhr) ist es im Einmündungsbereich des Kreisverkehrs Hansastraße und Am Dornbusch zu einer Kollision zwischen zwei Kindern auf einem Rad und einem PKW gekommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 18-jährige Fahrer von der Hansestraße in den Kreisverkehr Am Dornbusch ein. Ein 11- und ein 12-Jähriger, die zusammen auf einem Fahrrad fuhren, wollten den Kreisverkehr an der Einmündung Hansastraße überqueren, als sie mit dem Auto kollidierten.

Beide Jungen wurden leicht verletzt.

Die Polizei warnt, dass das Fahren entgegen der Fahrtrichtung zu gefährlichen Situationen sowohl für den Fahrer als auch für Unbeteiligte führen kann, und appelliert, die Verkehrsregeln einzuhalten. Außerdem darf ein Fahrrad, wenn nicht anders ausgezeichnet, nur von einer Person gefahren werden.

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