Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pkw in Brand gesetzt +++ Peugeot Boxer entwendet +++ Mehrere Einbrüche in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Pkw in Brand gesetzt,

Wiesbaden-Mitte, Herrngartenstraße, Montag, 03.08.2026, 04:00 Uhr

(kq)In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter in der Wiesbadener Herrngartenstraße einen geparkten Pkw in Brand gesetzt.

Gegen 04:00 Uhr zerstörten die Täter die hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines schwarzen Fiat. Anschließend entzündeten sie den Innenraum des Fahrzeugs und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Peugeot Boxer entwendet,

Wiesbaden-Erbenheim, Im Herzen, Montag, 27.07.2026, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 30.07.2026, 10:00 Uhr

(kq)Zwischen Montagnachmittag und Donnerstagvormittag haben unbekannte Täter in Wiesbaden-Erbenheim einen Peugeot Boxer entwendet.

Der Besitzer hatte das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße "Im Herzen" abgestellt. An dem Peugeot waren zuvor die Kennzeichen "WI-KV 484" angebracht.

Die Täter entwendeten das Fahrzeug auf unbekannte Weise und entfernten sich damit in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Mehrere Einbrüche in Wiesbaden,

Wiesbaden, Freitag, 10.07.2026, bis Sonntag, 02.08.2026

(kq)In den vergangenen Wochen kam es in Wiesbaden zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser.

Zwischen Freitag, dem 10. Juli 2026, und Mittwoch, dem 15. Juli 2026, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhnaus in der Weinfeldstraße in Wiesbaden-Biebrich ein. Die Täter gelangten auf das Grundstück, hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Am Freitag wurde der Polizei ein Einbruch in ein Wohnhaus im Gartenweg in Mainz-Kostheim gemeldet. Unbekannte Täter gelangten zunächst über eine Garage in das Gebäude. Nachdem sie von dort aus nicht in den Wohnbereich gelangten, hebelten sie die Haupteingangstür auf und durchsuchten Teile des Hauses. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

Zwischen Samstag und Sonntag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Bodelschwinghstraße. Dort öffneten sie die Eingangstür einer Wohnung und durchsuchten die Wohnräume. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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