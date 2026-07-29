Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bagger von Parkplatz entwendet +++ 33-Jähriger im Schlosspark angegriffen +++ Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - E-Scooter-Fahrer flüchtet

Wiesbaden (ots)

1. Bagger von Parkplatz entwendet,

Wiesbaden/Mainz-Kastel, Biebricher Straße, Dienstag, 28.07.2026, 07:40 Uhr

(kq)Am Dienstagmorgen wurde in Mainz-Kastel ein auf einem Parkplatz abgestellter Bagger entwendet.

Gegen 07:40 Uhr lud ein unbekannter Täter den Bagger in der Biebricher Straße auf einen Tieflader und entfernte sich anschließend mit diesem vom Parkplatz.

Durch einen Zeugen wurde der Täter als etwa 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er soll ein blaues T-Shirt sowie eine graue Hose getragen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. 33-Jähriger im Schlosspark angegriffen, Wiesbaden-Biebrich, Schlosspark, Mittwoch, 29.07.2026, 03:15 Uhr

(kq)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein 33-jähriger Mann im Biebricher Schlosspark von einem unbekannten Täter angegriffen und leicht verletzt.

Gegen 03:15 Uhr schlug der Unbekannte im Schlosspark unvermittelt auf den 33-Jährigen ein. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Handgemenge, bei dem der Geschädigte leicht verletzt wurde.

Der Täter wurde als etwa 20 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze dunkelblonde Haare und trug eine kurze Hose.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - E-Scooter-Fahrer flüchtet, Wiesbaden-Westend, Bertramstraße, Dienstag, 28.07.2026, 17:20 Uhr

(kq)Am Dienstagnachmittag wurde eine 62-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer im Wiesbadener Westend leicht verletzt.

Die Frau befuhr gegen 17:20 Uhr mit einem weißen Trekkingrad die Bertramstraße aus Richtung Hellmundstraße in Richtung Bismarckring. Zeitgleich war ein E-Scooter-Fahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Auf Höhe der Zimmermannstraße wich die Radfahrerin einem Baucontainer aus, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter kam.

Die 62-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Ihr Fahrrad wurde ebenfalls leicht beschädigt.

Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich daraufhin über die Hellmundstraße in unbekannte Richtung.

Der Mann wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte keinen Bart und trug eine kurze Stoffhose sowie ein helles T-Shirt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem E-Scooter-Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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