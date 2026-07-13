Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Autoreifen und Holz in Brand gesetzt +++ Trickdiebstahl durch falschen Wasserschaden +++ Diebstahl aus Spind im Freibad +++ Mehrere Einbrüche in Wiesbaden +++ Verkehrsunfall mit gestohlenem Auto

Wiesbaden (ots)

1. Autoreifen und Holz in Brand gesetzt, Wiesbaden-Bierstadt, Nauroder Straße, Freitag, 10.07.2026, 19:50 Uhr

(kq)Am Freitagabend kam es in Wiesbaden-Bierstadt zu einer Brandstiftung im Bereich der Alten Ziegelei.

Drei bislang unbekannte Jugendliche setzten gegen 19:50 Uhr in einer Grube im Bereich der Alten Ziegelei in der Nauroder Straße Autoreifen sowie Holz auf bislang unbekannte Weise in Brand. Anschließend flüchtete das Trio fußläufig in unbekannte Richtung. Zwei Zeugen wurden auf den Brand aufmerksam und konnten die Jugendlichen beobachten.

Die Unbekannten wurden als männlich beschrieben und trugen schwarze Hoodies mit Kapuze über dem Kopf. Einer der Jugendlichen führte einen schwarzen Rucksack mit sich, an dem ein rosa Kuscheltieranhänger befestigt war.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Trickdiebstahl durch falschen Wasserschaden, Wiesbaden-Sonnenberg, Idsteiner Straße, Sonntag, 12.07.2026, 18:20 Uhr

(kq)Am Sonntagabend kam es in Wiesbaden-Sonnenberg zu einem Trickdiebstahl in einer Wohnung.

Zwei bislang unbekannte Täter klopften gegen 18:20 Uhr an der Haustür der Seniorin in der Idsteiner Straße, bis diese schließlich öffnete. Anschließend täuschten die Unbekannten einen Wasserschaden in der Wohnung vor. Hierzu schütteten sie Wasser in Schubladen sowie in einen Kleiderschrank, um den Eindruck eines Schadens zu erwecken. In der Folge forderten die Täter die Geschädigte auf, einen im Kleiderschrank befindlichen Tresor zu öffnen, da dieser angeblich ebenfalls mit Wasser volllaufen könne. Anschließend entwendeten die Unbekannten einen Umschlag mit Bargeld. Mit dem Bargeld im Gepäck flüchteten die beiden.

Der erste Täter wurde als männlich, etwa 50 Jahre alt und mit "südländischem Erscheinungsbild" beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare und war mit einer schwarzen Hose sowie einer roten Warnweste bekleidet.

Die zweite Täterin wurde als weiblich beschrieben. Sie hatte kurze gelockte Haare und war dunkel gekleidet.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Diebstahl aus Spind im Freibad,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Hollerbornstraße, Sonntag, 12.07.2026, 11:00 Uhr bis 18:50 Uhr

(kq)Am Sonntag kam es in einem Freibad in der Hollerbornstraße in Wiesbaden zu einem Diebstahl aus einem Spind.

Bislang unbekannte Täter öffneten zwischen 11:00 Uhr und 18:50 Uhr auf unbekannte Weise den mit einem Vorhängeschloss gesicherten Spind des Geschädigten. Anschließend entwendeten die Unbekannten den darin befindlichen Inhalt und flüchteten unerkannt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Mehrere Einbrüche in Wiesbaden - Polizei sucht Zeugen, Wiesbaden, Nerostraße / Rebenhang / Alt-Auringen, Donnerstag, 09.07.2026, bis Sonntag, 12.07.2026

(kq)Zwischen Donnerstag und Sonntag kam es im Wiesbadener Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. In der Nerostraße verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 02:50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Die Unbekannten hebelten an der Wohnungseingangstür und beschädigten diese erheblich. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten nach derzeitigem Stand Bargeld. Danach flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. In der Straße "Rebenhang" gelangten bislang unbekannte Täter zwischen Freitag, 14:30 Uhr, und Samstag, 08:45 Uhr, durch die Kellertür in ein Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Anschließend flüchteten die Unbekannten in unbekannte Richtung.

Auch in Wiesbaden-Auringen kam es zu einem Einbruch. Zwischen Donnerstag, 11:00 Uhr, und Sonntag, 09:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter über ein rückwärtiges Nachbargrundstück auf ein Grundstück in der Straße "Alt-Auringen". Zunächst versuchten sie, eine Terrassentür eines Anbaus zu öffnen, was jedoch misslang. Anschließend hebelten sie ein Metallgitter auf und öffneten ein dahinterliegendes Kellerfenster. So gelangten sie in das Einfamilienhaus, durchsuchten mehrere Wohnräume und entwendeten Schmuck. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Verkehrsunfall mit gestohlenem Auto,

Frankfurt/Wiesbaden

(la) In der Nacht von Sonntag auf Montag (12. auf 13. Juli 2026) ereignete sich auf der B43 ein Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass Auto und Kennzeichen zuvor in Wiesbaden gestohlen worden waren. Gegen 00:45 Uhr befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit einem Linienbus die B43 vom Flughafen kommend in Richtung Frankfurt. Kurz vor dem Südkreisel habe er bemerkt, dass das Heck seines Gelenkbusses plötzlich ins Schlingern geriet. Der Fahrer habe den Bus umgehend angehalten und bei der Nachschau einen frischen Unfallschaden am Heck entdeckt. Einige Meter hinter dem Bus habe er zudem ein Auto stehen sehen, das ebenfalls einen frischen Unfallschaden sowie ausgelöste Airbags aufwies. In dem Fahrzeug befanden sich jedoch keine Personen mehr.

Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten stellten nun fest, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug passten, und nahmen dieses nun genauer unter die Lupe. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in der Zeit vom 7. bis zum 8. Juli 2026 in der Boelckestraße in Wiesbaden entwendet worden war. Auch die Kennzeichen waren im gleichen Zeitraum, ebenfalls in Wiesbaden, jedoch in der Brunhildenstraße entwendet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zu dem gestohlenen Auto aufgenommen.

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