Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 80-Jähriger durch Ablenkungsmanöver bestohlen

Wiesbaden (ots)

80-Jähriger durch Ablenkungsmanöver bestohlen, Wiesbaden-Südost, Lessingstraße, Mittwoch, 08.07.2026, 11:50 Uhr

(kq)Am Mittwochmittag wurde ein 80-jähriger Mann in Wiesbaden-Südost Opfer eines Trickdiebstahls.

Ein bislang unbekannter Täter sprach den Senior gegen 11:50 Uhr in der Lessingstraße an und fragte zunächst nach Wechselgeld. Anschließend zeigte der Unbekannte dem 80-Jährigen eine Stadtkarte auf einem Handy und bat um eine genaue Wegbeschreibung. Während des Ablenkungsmanövers entwendete der Täter das Portemonnaie des Geschädigten.

Der Täter wurde als etwa 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von stämmiger Statur beschrieben. Er hatte ein "osteuropäisches Erscheinungsbild", ein eckiges Gesicht sowie dunkelblonde, ungekämmte Haare. Der Unbekannte trug eine lange Hose sowie ein langes Hemd.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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