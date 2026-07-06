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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zechpreller: 26-Jähriger beleidigt Taxifahrer

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 26-Jährigen, der im Verdacht steht, am frühen Sonntagmorgen seine Taxi-Zeche geprellt und den Fahrer beleidigt zu haben. Gegen fünf Uhr ließ sich der Verdächtige zu einer Bankfiliale in Hochspeyer fahren. Dort angekommen, weigerte er sich, für seine Fahrt zu bezahlen. Stattdessen zeigte er dem Taxifahrer den Mittelfinger und rief ihm ein Schimpfwort zu, bevor er die Beine in die Hand nahm und flüchtete. Der Taxichauffeur konnte den Mann bis zu seiner Wohnanschrift verfolgen und informierte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Betrugs ein. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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