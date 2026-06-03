Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht der exhibitionistischen Handlungen: Polizei sucht Zeugen; Einbrecher erbeuteten Geldkassette mit Schmuck; Jugendlicher soll Reizgas in Imbiss versprüht haben und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Verdacht der exhibitionistischen Handlungen: Polizei sucht nach Zeugen - Hanau

(me) Etwa 1,60 Meter groß, dunkle gekleidet, trug einen roten Rucksack: Ein Mann mit dieser Personenbeschreibung soll sich am Dienstag, gegen 16.25 Uhr, in einer Unterführung auf der Philippsruher Allee (einstellige Hausnummern) entblößt und unsittlich berührt haben. Zudem habe er eine Passantin vulgär angesprochen und beleidigt. Hiernach habe sich der Mann in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen und wegen des Verdachts der Beleidigung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Geschehens. Die Ermittler aus Hanau sind unter der Rufnummer 06181 100-123 erreichbar.

2. Diebstahl von Roller misslang: Zeugen gesucht! - Hanau

(me) Die Polizei ermittelt derzeit wegen des versuchten Diebstahls eines Kraftfahrzeuges, nachdem Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, einen Roller ins Auge gefasst hatten. Das Zweirad stand zur Tatzeit in der Otto-Wels-Straße (einstellige Hausnummern) und wurde durch die Gauner versucht kurzzuschließen. Da dies nicht gelang, schoben die Langfinger den Roller einige Meter weiter und ließen ihn beschädigt dort zurück. Hinweisgeber melden sich bitte über die 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers.

3. Zeugensuche nach Einbruch in Bürokomplex - Maintal

(fg) Unbekannte sind in einen Bürokomplex in der Max-Planck-Straße (einstellige bis 10er-Hausnummern) eingebrochen und haben im Inneren mehrere Zwischentüren beschädigt. Ob die Täter etwas mitnahmen, steht bislang nicht fest. Der Einbruch wurde am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, festgestellt und der Polizei gemeldet. Die Tat könnte jedoch schon mehrere Tage zurückliegen. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

4. Einbrecher erbeuteten Geldkassette mit Schmuck - Nidderau

(cb) Eine Geldkassette mit verschiedenen Schmuckstücken erbeuteten Einbrecher, nachdem diese sich Zutritt in ein Haus in der Fritz-von-Leonhardi-Straße (60er-Hausnummern) verschafft hatten. Zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 2.50 Uhr stiegen sie in das Einfamilienhaus ein, durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchteten schließlich mit der Beute im Wert von etwa 1.000 Euro. Die Beamten des Einbruchskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Zeugensuche nach Parkplatzrempler - Erlensee

(cb) Nach einem Parkplatzrempler am Donnerstag, bei dem ein Renault Rifter beschädigt worden war, suchen die Ermittler in Langenselbold Zeugen der Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte beim Ein- oder Ausparken die Frontstoßstange des Wagens mit GG-Kennzeichen. Im Anschluss flüchtete er vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

6. Achtung Verkehrskontrolle! Sicherheit vor Schule und Kindergarten - Gründau

(cb) Beamte der Polizeistation Gelnhausen überwachten am Dienstag mit dem klaren Ziel, die Sicherheit von Kindern auf ihrem täglichen Weg zur Schule und in den Kindergarten zu erhöhen, den Verkehr. Hierzu bauten sie eine stationäre Kontrollstelle im Bereich der Niedergründauer auf. Mittels durchgeführter Lasermessungen überprüften die Ordnungshüter die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern.

Zwischen 13.45 Uhr und 15.00 Uhr kontrollierten die eingesetzten Beamten in unmittelbarer Nähe der Schule sowie eines Kindergartens 16 Fahrzeuge und 19 Personen. Hierbei mussten sie neun Verstöße gegen die geltende Geschwindigkeitsregelung sowie einen Gurtverstoß feststellen. Auf sie kommen nun entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu.

Die Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden entsprechend geahndet. Besonders auffällig war ein Fahrzeugführer, der mit 53 km/h gemessen wurde - und damit deutlich über der in diesem Bereich erlaubten Höchstgeschwindigkeit lag. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 70 Euro rechnen.

Die Kontrollmaßnahme stieß bei vielen Anwohnern sowie bei den Kontrollierten auf Verständnis und Zustimmung. Die Kontrollen dienten der Erhöhung der Verkehrssicherheit und werden auch künftig fortgesetzt.

7. T-Cross touchiert: Zeugen gesucht - Gelnhausen

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer, als dieser einen VW T-Cross an der Fahrzeugfront beschädigte. Der Wagen mit GN-Kennzeichen war zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 7.40 Uhr, am Fahrbahnrand der Herzbergstraße, hier im Bereich der einstelligen Hausnummern, abgestellt. Vermutlich touchierte der Unfallverursacher den VW im Vorbeifahren und flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen der Verkehrsunfallflucht wenden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Beamten der Polizeistation Gelnhausen.

8. Jugendlicher soll Reizgas in Imbiss versprüht haben: Ermittlungen eingeleitet - Biebergemünd

(cb) Ein 14-Jähriger soll am Dienstagabend in einem Café Reizgas versprüht und dabei mehrere Personen verletzt haben, weshalb die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet hat. Der Teenager befand sich gemeinsam mit mehreren Kunden in dem Imbiss in der Mühlstraße, als er gegen 18.20 Uhr einmal mit einem Reizstoffsprühgerät in die Luft gesprüht haben soll. Im Anschluss klagten die vor Ort Anwesenden über Reizungen der Augen, des Halses sowie der Nasennebenhöhlen. Zeugen setzen sich bitte telefonisch mit den Beamten der Kripo in Hanau (06181 100-123) in Verbindung.

9. Diebstähle auf Friedhofsgelände: Zeugensuche! - Birstein

(fg) Im Ortsteil Wettges waren Unbekannte zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagnachmittag, 16 Uhr, auf dem Friedhofsgelände im Wiesenweg zugange und entwendeten von vier Gräbern die dortigen Blumenvasen sowie Schmuckbeilagen. Nach bisherigen Erkenntnissen bestanden die mitgenommenen Gegenstände, deren Wert auf rund 750 Euro geschätzt wird, aus Messing sowie aus Bronze. Womöglich ging es den Dieben um das Metall selbst. Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.

Offenbach, 03.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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