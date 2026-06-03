Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Folgemeldung: Eine leicht verletzte Person bei Zusammenstoß zwischen Kleinbus und Auto

Steinau an der Straße (ots)

(me) Nach einem Zusammenstoß am Mittwochmorgen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6287230) sind die Landesstraße 3195 und die dortige Autobahn-Anschlussstelle nunmehr wieder befahrbar. Um kurz vor 8 Uhr war es zu dem Zusammenstoß zwischen dem Kleinbus, der nach links auf die Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda abbiegen wollte und einem ihm entgegenkommenden Audi gekommen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen verletzte sich die Lenkerin des Q7 leicht. Ihre Beifahrerin sowie der Fahrer und die fünf minderjährigen Insassen des Ford Transit, der als Schulbus fungiert, blieben offenbar unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Abschleppung der beiden nicht mehr fahrbereiten Wagen waren die außerorts gelegene Straße und die Anschlussstelle Steinau an der Straße in Fahrtrichtung Fulda für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte mit der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 in Verbindung.

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