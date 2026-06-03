Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Personengruppe soll Reizstoff versprüht haben: Zeugen gesucht!; Wem gehört das sichergestellte Fahrrad?; Sattelzug mit weißem Anhänger und rotem Schriftzug gesucht und mehr

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Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Personengruppe soll Reizstoff versprüht haben: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Ein 13-Jähriger klagte am Dienstagabend nach einem Spaziergang am Friedrichsweiher in der Senefelderstraße über Reizungen im Bereich seiner Augen, weshalb ein Rettungswagen zur Behandlung vor Ort hinzugezogen worden war. Der Offenbacher gab an, dass eine Personengruppe (vier Jugendliche im Alter von etwa 15 Jahren) gegen 19.30 Uhr mit einem Reizstoffsprühgerät herumhantiert hätte. Womöglich wurde hierbei Reizstoff freigesetzt. Nach der Behandlung im Rettungswagen wurde der Junge an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Die Unbekannten trugen schwarze Kleidung. Hinweise zu der Gruppe bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 an das Offenbacher Polizeirevier.

2. Wem gehört das sichergestellte Fahrrad? - Dreieich

(fg) Im Rahmen von Ermittlungen hat die Frankfurter Polizei Ende April 2026 ein Fahrrad sichergestellt, dessen rechtmäßige Eigentümerin beziehungsweise dessen rechtmäßiger Eigentümer bislang nicht ermittelt werden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Zweirad im April 2026 im Bereich Dreieich entwendet. Der genaue Tatzeitraum lässt sich derzeit nicht näher eingrenzen. Bei dem sichergestellten Fahrrad handelt es sich um ein:

- Trekkingrad - Hersteller / Modell: Riverside 320 TR - Farbe: Schwarz mit blauer Beschriftung - ausgestattet mit Gepäckträger

Die Rahmennummer des Fahrrads liegt der Polizei vor. Die Polizei bittet die Eigentümerin oder den Eigentümer sowie Personen, die Hinweise zur Zuordnung des Fahrrads geben können, sich bei der zuständigen Polizeistation zu melden. Zum Eigentumsnachweis können unter anderem Angaben zur Rahmennummer, Kaufbelege oder weitere individuelle Merkmale des Fahrrads herangezogen werden. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

Hinweis: Ein Lichtbild des sichergestellten Fahrrads ist der Pressemeldung beigefügt (Quelle: Polizei Hessen).

3. Sattelzug mit weißem Anhänger und rotem Schriftzug gesucht - Rodgau

(me) Die Polizeibeamtinnen und -beamten aus Heusenstamm suchen nach Zeugen einer Kollision von Mittwoch (27. Mai). Gegen 10.40 Uhr soll ein auf der Landesstraße 3116 fahrender Cupra Leon mit OF-Kennzeichenschildern von einem herumrollenden Autoreifen beschädigt worden sein. Offenbar hatte sich dieser kurz zuvor von einem in entgegengesetzte Richtung fahrenden Sattelzug gelöst oder ist von diesem heruntergefallen. Durch den Zusammenstoß entstand an dem grauen Kombi ein Schaden von circa 2.500 Euro. Der Lenker des Sattelzugs setzte seine Fahrt hiernach in unbekannte Richtung fort. Der Lastkraftwagen habe einen weißen Anhänger mit roter Schrift hinter sich hergezogen. Zeugen des Unfalls melden sich bitte telefonisch auf der Wache (06104 6908-0).

4. Mutmaßlicher Autoteiledieb vorläufig festgenommen - Egelsbach

(fg) Er beabsichtigte offenbar unter anderem ein Autoradio aus einem auf einem Werkstattgelände im Kurt-Schumacher-Ring (einstellige Hausnummern) abgestellten BMW zu entwenden, wurde hierbei jedoch erwischt und bis zum Eintreffen der Polizei von einem aufmerksamen Zeugen festgehalten. Die Streife nahm kurz nach der Alarmierung, gegen 19.30 Uhr, den 47-Jährigen aus Darmstadt in Tatortnähe vorläufig fest. Der mutmaßlich beim Ausbau benutzte Schraubendreher konnte im Rahmen der ersten Ermittlungen aufgefunden und sichergestellt werden. Der am BMW entstandene Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Der Verdächtige musste zunächst mit zur Dienststelle, wo er unter anderem vernommen wurde. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zu. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. E-Scooter stieß gegen Auto: Fahrer und Sozius flüchteten - Seligenstadt

(me) Am Dienstag, gegen 10.35 Uhr, kam es auf der Frankfurter Straße (30er-Hausnummern) zu einem Zusammenstoß zwischen dem Lenker eines E-Scooters und seinem Mitfahrer sowie einem Skoda. Offenbar waren die beiden Jungen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs und stießen in der Folge mit dem Karoq zusammen. An dem Wagen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Da sich die beiden augenscheinlichen Jugendlichen nach der Kollision von der Unfallörtlichkeit entfernten, ermitteln die Beamten aus Seligenstadt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Die beiden Flüchtigen seien dunkel gekleidet gewesen. Zudem habe sich der Fahrer an der Lippe verletzt. Zeugen melden sich bitte auf der Wache in der Giselastraße unter der Telefonnummer 06182 8930-0.

Offenbach, 03.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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