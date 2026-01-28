Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jugendliche sollen auf 37-Jährigen eingeprügelt haben: Festnahme zweier Tatverdächtiger nach handfestem Streit auf Ring-Center-Parkplatz

Offenbach (ots)

(lei) Beamte des Polizeireviers haben am Mittwochmittag zwei Jugendliche vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz des Ring-Centers im Odenwaldring gemeinschaftlich auf einen 37-Jährigen eingeschlagen zu haben. Der Mann aus Obertshausen erlitt dabei eine blutige Verletzung im Gesicht und kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen habe der Verletzte diese zunächst - sie waren wohl zu dritt - angesprochen, weil sie Schneebälle auf Autos geworfen hätten. Ein kurzer Wortwechsel sei dann in die körperliche Auseinandersetzung ausgeartet, danach seien die Jugendlichen davongerannt. Wenig später stellten die fahndenden Streifen die beiden Minderjährigen im Alter von 15 und 16 Jahren in der Schumannstraße. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zeugen des Vorfalls sind aufgerufen, sich beim Polizeirevier zu melden (069 8098-5100).

