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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall (Pkw mit Personenschaden) auf der Autobahn 7

Landkreis Fulda (ots)

Am Donnerstag (30.04.), gegen 18 Uhr, kam es auf der Autobahn 7, Höhe Kilometer 554,5 in Fahrtrichtung Fulda zu einem Alleinunfall eines Pkws, welcher zuvor aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und beschädigt im Seitengraben zum Stehen kam.

Unfallhergang:

Der 63-jährige männliche Fahrer aus dem Kreis Fulda befuhr alleine in seinem Pkw (Mini Cooper) die rechte Fahrspur der BAB 7 in Richtung Fulda aus Richtung Hünfeld kommend. Etwa 1200 Meter vor dem Autobahnparkplatz "Hummelskopf" kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr dieser zunächst den Standstreifen, weiter in den angrenzenden Grünstreifen. Im weiteren Verlauf geriet der Fahrer mit seinem Pkw auf die dort beginnende Schutzplanke, touchierte dabei ein elektronisches Verkehrsschild und wurde nach etwa 40 Metern von der Schutzplanke in den Seitengraben abgeleitet. Im Seitengraben kam der Pkw letztendlich abschüssig zur Fahrbahn auf allen vier Rädern stark beschädigt zum Stehen. Der Fahrer konnte sich aus eigenen Kräften selbstständig aus seinem Pkw befreien.

Aufgrund der Erstmeldung durch weitere Verkehrsteilnehmer wurden neben einer Funkstreife der Polizeiautobahnstation Petersberg, zwei Rettungswägen, ein Fahrzeug der Feuerwehr Fulda und der Rettungshubschrauber Christoph 28, mit Notarzt besetzt, an die Unfallstelle entsandt.

Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers wurde die Südfahrbahn der BAB 7 in Richtung Fulda zeitweise durch die Polizei komplett gesperrt, sodass es aufgrund des Rückstaus zur Verkehrsbehinderung kam. Eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung wurde ausgestrahlt, wobei eine Umleitung des Verkehrs aufgrund der Kürze der Sperrung nicht notwendig war.

Der Fahrer wurde nach medizinischer Erstversorgung durch einen Rettungswagen nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Durch einen hinzugezogenen Abschleppdienst wurde der beschädigte Pkw geborgen und abgeschleppt. Die Bergungsarbeiten wurden bis zum Abschluss der Maßnahmen gegen 19.45 Uhr durch die Polizeiautobahnstation Petersberg begleitet.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Gefertigt: Polizeiautobahnstation Petersberg - Döll, Polizeioberkommissar

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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