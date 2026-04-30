Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Vogelsberg

Osthessen (ots)

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Dienstag (28.04.), gegen 15 Uhr, parkte eine 25-jährige Pkw-Fahrerin ihren VW Golf in der Kanalstraße in Höhe der Hausnummer 6 auf einem Parkplatz. Als sie gegen 18.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass dieses an der Beifahrerseite und an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Golf gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

Gartenmauer beschädigt

Lauterbach. Am Mittwoch (29.04), zwischen 15 Uhr und 17.15 Uhr, wurde im Hohenbucherweg eine Gartenmauer durch ein derzeit nicht bekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnisses kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Gartenmauer. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Donnerstag (30.04), gegen 8.15 Uhr, befuhr eine 39-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Skoda Octavia die Bundesstraße 254 von Angersbach herkommend in Richtung Lauterbach. In Höhe der Kläranlage musste die Pkw-Fahrerin ihren Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 19-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Polo auf. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrerinnen leicht. Die 19-jährige Fahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9.500 Euro.

(Polizeistation Lauterbach)

FD

Verkehrsunfallflucht

Fulda. Am Dienstag (28.04.) kam es gegen 13.25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht bei der eine Frau schwer verletzt wurde. Ein bisher unbekannter E-Scooter-Fahrer befuhr den Steinweg aus Richtung Jesuitenplatz in Richtung Buttermarkt. Eine 66-jährige Fußgängerin aus Fulda lief ebenfalls in gleiche Richtung. Der E-Scooter-Fahrer übersah die Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 66-jährige wurde hierbei schwer verletzt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661-105-2300/-2301.

(Polizeistation Fulda)

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