Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einladung an die Medien: Aktionstag Fernfahrerstammtisch Hessen - spezialisierte Kontrollen des Schwerverkehrs - Lkw und Busse im Fokus

Kirchheim (ots)

Die Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste des Polizeipräsidiums Osthessen richtet in Kooperation mit dem "Fernfahrerstammtisch Hessen" am Mittwoch (06.05.) auf dem Gelände des SVG-Autohofes in Kirchheim, von 10 bis 16 Uhr, erneut einen großangelegten Aktionstag aus. Ein großer Kräfteansatz eigener, spezialisierter Kräfte sowie Kräfte verschiedener Kontrollbehörden wird zum Einsatz kommen.

Die Schwerpunkte des Aktionstages liegen im Allgemeinen auf der Überprüfung der Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener Lenk- und Ruhezeiten des eingesetzten Fahrpersonals, der Abmessungen und Gewichte der Fahrzeuge, der Inaugenscheinnahme von technischen Zuständen der Fahrzeuge sowie auf der Überprüfung der Einhaltung der Ladungssicherungsvorgaben. Auch die persönliche Eignung, Qualifikation und Zulassung der Fahrzeugführenden, wird Teil der Kontrollen sein.

Vom Kleintransporter bis hin zu Großraum- und Schwertransporten, reicht die Palette hier im Güterverkehr anzutreffender Fahrzeuge. Genau auf diese Art von Transporten wird sich an diesem Tag die erhöhte Aufmerksamkeit der Kontrollkräfte richten.

Es wird sich am Kontrollort eine mobile Radlastwaage der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld befinden, um eine Verwiegung der kontrollierten Fahrzeuge gewährleisten zu können. Neben Angehörigen der spezialisierten Verkehrsüberwachung des Polizeipräsidiums Osthessens, werden sich auch themenbefasste Kontrollkräfte benachbarter Polizeipräsidien, Kräfte des Bundesamtes für Logistik und Mobilität, des Zoll sowie Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Kassel, am Kontrollort befinden.

Alle am Aktionstag des Fernfahrerstattmisch Hessen interessierten Personen sind herzlich eingeladen, sich vor Ort ein Bild von den Schwerverkehrskontrollen zu machen.

Der persönliche Austausch zwischen Fahrzeugführenden, Kontrollpersonal, Gästen und Presse soll ebenfalls im Fokus des Kontrolltages stehen und nicht zu kurz kommen.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind ebenfalls herzlich dazu eingeladen, vorbeizukommen und über den Aktionstag zu berichten. Eine aktive Streifenbegleitung wird an diesem Tag allerdings nicht möglich sein.

Für eine bessere Planbarkeit und weitere Absprachen, bitten wir um eine kurze Anmeldung per E-Mail unter poea.ppoh@polizei.hessen.de oder telefonisch unter 0661/105-1099 bis spätestens Dienstag (05.05.), 16 Uhr.

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld)

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