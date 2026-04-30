Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Brand einer Garage mit angrenzendem Wohnhaus

Friedewald (ots)

Am Donnerstag (30.04.), gegen 8.15 Uhr, wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle Hersfeld-Rotenburg über den Brand einer Garage in der Straße Sommersgarten informiert. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6265862)

Die Eigentümerin des Hauses wurde auf den entstehenden Brand in der Garage aufmerksam und verständigte umgehend die Feuerwehr. Trotz der zügig eingeleiteten Brandbekämpfung, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Dach des angrenzenden Wohnhauses nicht verhindert werden.

Die betroffene Haus wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten vorläufigen Schätzungen im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich beziffert.

Glücklicherweise konnte sich die Bewohnerin des Hauses rechtzeitig aus dem Haus retten, sodass nach derzeitigen Erkenntnissen niemand verletzt wurde.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

(Marc Leipold)

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