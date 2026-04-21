Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter im Fokus der Polizei - Verkehrskontrollen in drei Landkreisen

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Osthessen (ots)

Sie sind klein, praktisch und komfortabel: E-Scooter gehören mittlerweile fest zum Stadtbild und sind aus dem Straßenverkehr kaum noch wegzudenken. Mit ihrer zunehmenden Verbreitung steigen jedoch auch die Beteiligungen an Unfällen, die für die Nutzer oft schwerwiegende Folgen nach sich ziehen.

Vor diesem Hintergrund führten die osthessische Polizei unter der Leitung des Regionalen Verkehrsdienstes Fulda am Freitag (17.04.) in den osthessischen Landkreisen Fulda, Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg erstmals gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "E-Scooter" durch.

Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 105 E-Scooter und deren Nutzer überprüft. Dabei stellten die eingesetzten Kräfte 62 Verstöße fest. Hierbei handelte es sich größtenteils um Ordnungswidrigkeiten, beispielsweise die verbotswidrige Nutzung in Fußgängerzonen. Allerdings fertigten die Beamten auch gleich mehrere Strafanzeigen.

So auch beispielsweise in den Fuldawiesen in Bad Hersfeld. Dort stellten die Beamtinnen und Beamten einen E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz fest. Darüber hinaus ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt sowie entsprechende Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Für einen 13-jährigen Nutzer eines E-Scooters endete die Fahrt ebenfalls im Stadtgebiet von Fulda, da er das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter zur Benutzung eines Elektrokleinstfahrzeuges von 14 Jahren nicht erreicht hatte und auch keine gültige Versicherung für sein Fahrzeug nachweisen konnte.

Ein besonderer Fokus der Maßnahme lag auf der Aufklärung bezüglich der Nutzung der E-Scooter. Polizeioberkommissar Benjamin Reith vom Regionalen Verkehrsdienst Fulda zieht eine positive Bilanz: "Ein Großteil der Kontrollierten zeigte sich einsichtig und offen für die Hinweise der Polizei. Dennoch haben die festgestellten Verstöße verdeutlicht, dass weiterhin Aufklärungsbedarf besteht. Unser Ziel ist es, die Verkehrssicherheit für alle Beteiligten nachhaltig zu erhöhen."

Die Polizei wird auch künftig entsprechende Kontrollen durchführen und appelliert an alle Nutzerinnen und Nutzer von E-Scootern, sich an die geltenden Vorschriften zu halten.

Hier die wichtigsten Infos in Kürze:

· Kein Führerschein erforderlich · Mindestalter: 14 Jahre · Versicherungspflicht (gültige Versicherungsplakette erforderlich) · Betriebserlaubnis des Fahrzeugs notwendig · Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h · Nutzung auf Radwegen, ersatzweise Fahrbahn · Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu (sofern nicht freigegeben) · Keine Mitnahme weiterer Personen · Kein Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss · Verkehrssicherer Zustand vorgeschrieben (Beleuchtung, Klingel, Bremsen)

Die Polizei empfiehlt zudem das Tragen eines Helms.

(Regionaler Verkehrsdienst Fulda)

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