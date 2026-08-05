Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stoppt LKW auf B 482

Petershagen (ots)

Weil man der Polizeileitstelle am Dienstag einen augenscheinlich unsicher fahrenden Sattelzug meldete, rückten die Beamten gegen 16.10 Uhr zur B 482 aus. Der LKW, so die Zeugenangaben, sei in Schlangenlinien gefahren und habe während der Fahrt eine rechtsseitige Leitplanke touchiert. Dennoch sei der Fahrer des Lastwagens nicht angehalten.

Im Bereich der Abfahrt Dankersen zum Schaumburger Weg konnten die entsandten Beamten den in Richtung Porta Westfalica fahrenden Sattelzug schließlich anhalten und dessen Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Im Rahmen der Überprüfung ergab sich den Polizisten bei dem LKW-Fahrer der Verdacht eines mutmaßlichen Konsums berauschender Substanzen, sodass der Mann zu einer Blutprobe auf die Portaner Polizeiwache gebracht wurde. Zudem beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des 58-Jährigen.

Im Zuge der Unfallaufnahme dokumentierten die Gesetzeshüter nicht nur deutlich sichtbare Beschädigungen am LKW, sondern stellten diese auch auf einer Länge von rund 70 Metern an der Leitplanke fest. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Verbleib des beschädigten LKW. Zudem fertigten die Polizisten eine entspreche Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell