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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zweiradfahrer bei Unfällen leicht verletzt

Espelkamp (ots)

(SN) Eine Pedelec-Fahrerin und ein E-Scooter-Fahrer haben sich bei zwei Unfällen am Dienstag in Espelkamp jeweils leichte Verletzungen zugezogen.

So wurde die Polizei gegen 13.15 Uhr zunächst an die Ecke Heideweg / Hülsstraße gerufen. Dort hatte ein 34 Jahre alter Espelkamper auf einem E-Scooter aus ungeklärter Ursache die Kontrolle verloren und war zu Sturz gekommen.

Gegen 15.50 Uhr erhielten die Beamten zudem Kenntnis über eine gestürzte Pedelec-Fahrerin (70) in der Neustadtstraße. Zuvor hatte die Frau von der Straße in einen Privatweg einbiegen wollen. Dabei kollidierte die Espelkamperin mit einer geschlossenen Schranke und stürzte.

Beide Verkehrsteilnehmer wurden schließlich von Rettungskräften zur Behandlung ihrer leichten Blessuren ins Krankenhaus Lübbecke gebracht.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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