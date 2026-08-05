Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zweiradfahrer bei Unfällen leicht verletzt

Espelkamp (ots)

(SN) Eine Pedelec-Fahrerin und ein E-Scooter-Fahrer haben sich bei zwei Unfällen am Dienstag in Espelkamp jeweils leichte Verletzungen zugezogen.

So wurde die Polizei gegen 13.15 Uhr zunächst an die Ecke Heideweg / Hülsstraße gerufen. Dort hatte ein 34 Jahre alter Espelkamper auf einem E-Scooter aus ungeklärter Ursache die Kontrolle verloren und war zu Sturz gekommen.

Gegen 15.50 Uhr erhielten die Beamten zudem Kenntnis über eine gestürzte Pedelec-Fahrerin (70) in der Neustadtstraße. Zuvor hatte die Frau von der Straße in einen Privatweg einbiegen wollen. Dabei kollidierte die Espelkamperin mit einer geschlossenen Schranke und stürzte.

Beide Verkehrsteilnehmer wurden schließlich von Rettungskräften zur Behandlung ihrer leichten Blessuren ins Krankenhaus Lübbecke gebracht.

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