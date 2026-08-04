POL-MI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad
Minden (ots)
(FW) Am Montagnachmittag kam es an der Kreuzung Friedrich-Wilhelm-Straße und Festungsstraße in Minden zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt.
Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 51-jähriger Mann aus Minden gegen 15:30 Uhr mit seinem Skoda die Festungsstraße und wollte nach rechts in die Friedrich-Wilhelm-Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Fahrradfahrer (29), der sich zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich auf dem Radweg der Friedrich-Wilhelm-Straße befand.
Der Radler aus Minden zog sich bei dem Zusammenstoß eine leichte Verletzung zu, eine Behandlung vor Ort war glücklicherweise nicht erforderlich. Am Pkw entstand Sachschaden.
Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem Radfahrer Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, weshalb von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.
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