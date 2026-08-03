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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeibeamte überwältigen mit Messer bewaffneten Mann in der Bad Oeynhausener Innenstadt

Bad Oeynhausen (ots)

(BT) Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr erhielt die Polizei-Leitstelle Minden von Passanten den Hinweis auf eine offensichtlich psychisch auffällige Person, die mit einem Messer im Bereich der Bad Oeynhausener Innenstadt unterwegs sein soll.

Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzkräfte den Mann im Bereich Westkorso / Luisenstraße antreffen und ansprechen. Hierbei ging der Mann mehrfach mit dem Messer in bedrohlicher Weise auf die eingesetzten Polizeibeamten zu und ignorierte wiederholt die Aufforderung, das Messer abzulegen. Die Beamten drohten daraufhin den Einsatz der Schusswaffe an und forderten den Mann erneut auf, das Messer niederzulegen. Dieser kam den Aufforderungen jedoch weiterhin nicht nach und entfernte sich stattdessen zu Fuß in Richtung Kurpark.

Die Einsatzkräfte folgten dem Mann und konnten ihn kurze Zeit später erneut stellen. Als der Mann erneut ein bedrohliches Verhalten zeigte, setzten die Beamten zur Abwehr eines bevorstehenden Angriffs ein Reizstoffsprühgerät ein. Daraufhin ließ der Mann das Messer fallen und ging zu Boden. Anschließend konnte er von den Einsatzkräften überwältigt und fixiert werden.

Bei der Person handelt es sich um einen 43 Jahre alten Mann, der in Bad Oeynhausen lebt. Auf der Polizeiwache nahm ihm ein Bereitschaftsarzt eine Blutprobe ab. Aufgrund seines psychischen Zustandes erfolgte im weiteren Verlauf eine zwangsweise Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Bei dem Einsatz wurden keine Polizeibeamten oder unbeteiligten Personen verletzt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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