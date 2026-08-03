Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen nach Einbruch gesucht

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Unbekannte sind in der vergangenen Woche in ein Wohnhaus in Bad Oeynhausen-Eidinghausen eingestiegen.

Dabei suchten die Täter das zwischen dem Orionweg und der Dehmer Straße an der Werrestraße gelegene Einfamilienhaus zwischen Dienstag, 10 Uhr und Freitag, 11.15 Uhr auf und drangen über die Hauseingangstür unerlaubt in das Gebäude ein. Darin durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Unter anderem mit Bargeld verließen die Kriminellen anschließend das Gebäude.

Hinweise zu der Tat werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

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