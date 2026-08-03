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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Raubüberfall auf Spielhalle

Hille (ots)

(TB) Ein bisher Unbekannter überfiel in den Morgenstunden des Montags eine Spielhalle in Hille. Mit erbeutetem Bargeld gelang dem Täter die Flucht. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Informationen zufolge betrat der Mann gegen kurz nach sechs Uhr durch einen Seiteneingang das Ladenlokal in der Mindener Straße. Hier forderte er unter Vorhalt eines Messers von der anwesenden Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Unter dieser Bedrängnis händigte ihm die 58-Jährige einen Betrag im dreistelligen Eurobereich aus. Anschließend flüchtete der Räuber fußläufig mutmaßlich in Richtung Apothekenstraße. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zur Ergreifung des Flüchtigen. Bei schlanker Statur wird er auf eine Größe von circa 165 Zentimetern geschätzt. Er sprach fließend Deutsch mit teilweise einem leichten Dialekt. Zudem war er maskiert und komplett schwarz gekleidet.

Für die Ermittler ist nun von Interesse, ob Zeugen den flüchtenden Täter beobachtet haben und Hinweise zu dessen Verbleiben geben können. Ebenso könnte der Mann die Spielhalle im Vorfeld ausgekundschaftet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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