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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei nimmt Zweiräder ins Visier

Minden (ots)

(SN) Einen direktionsübergreifenden Einsatz zur Bekämpfung des Diebstahls von Pedelecs und Elektrokleinstfahrzeugen führte die Polizei am Donnerstag im Umfeld des Mindener Bahnhofs sowie in der Innenstadt durch. Dabei überprüften die eingesetzten Kräfte insgesamt 26 Fahrräder, acht Pedelecs und 31 E-Scooter.

Im Detail kontrollierten die Beamten gegen 15.30 Uhr in der Bäckerstraße einen E-Scooter, der sich unverschlossen vor einem Drogeriemarkt befunden hatte. Eine Fahndungsabfrage ergab, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet worden war. Es wurde sichergestellt. Ferner kam es gegen 16.20 Uhr an der Viktoriastraße zur Überprüfung eines E-Scooter-Fahrers. Weil auch dieses Elektrokleinstfahrzeug nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war, wurde es zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der Fahrer erhält eine Anzeige.

An der Viktoriastraße kontrollierten die Beamten zudem einen 53 Jahre alten Fahrradfahrer aus Minden. Bei diesem konnten die Beamten einen mutmaßlichen Einfluss von Alkohol und Drogen feststellen. Der Mann wurde zur Mindener Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet eine Anzeige.

Während des Einsatzes stellten die Beamten zudem 15 Verkehrsteilnehmer fest, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs waren. Sie wurden mit einem Bußgeld belegt. Auch dokumentierten die Gesetzeshüter drei E-Scooter-Fahrer, die verbotswidrig zu zweit auf einem Fahrzeug fuhren. Sie erhielten ein Verwarngeld. Weiterhin wurden durch die Einsatzkräfte im Bereich des Pflichtversicherungsgesetzes drei Verstöße von EKF-Fahrern festgestellt und entsprechend geahndet.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte an der Kaiserstraße zudem eine polizeibekannte Mindenerin (39). Bei der Fußgängerin konnten schließlich mutmaßliche Betäubungsmittel aufgefunden werden. Zudem konnte die Frau die Herkunft einer mitgeführten Fahrradgepäcktasche nicht plausibel erklären, sodass diese sichergestellt wurde. Auch sie erhält eine Anzeige.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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