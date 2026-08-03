Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gefährliche Fahrmanöver auf Kanzlers Weide

Minden (ots)

(FW) Auf dem Parkplatz der Kanzlers Weide führte ein Autofahrer am Freitagabend mutmaßlich gefährliche Fahrmanöver durch. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Gegen 19:40 Uhr ging bei der Polizei ein Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug auf dem besagten Parkplatz am Mindener Weserufer ein. Den ersten Erkenntnissen nach fuhr ein Mann mit einem Seat Ibiza dort vermeintlich gefährliche Fahrmanöver und gefährdete mutmaßlich umliegende Passanten.

Die eingesetzten Kräfte trafen den 58-jährigen Portaner fahrenderweise in seinem Fahrzeug an. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

Neben dem Führerschein stellten die Beamten auch die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

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