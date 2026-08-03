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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ackerflächen fangen Feuer

POL-MI: Ackerflächen fangen Feuer
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Rahden, Stemwede (ots)

(SN) Polizei und Feuerwehr wurden am Sonntag wegen Bränden an Ackerflächen nach Rahden und Stemwede gerufen.

So wurden die Einsatzkräfte gegen 14.55 Uhr zunächst nach Rahden gerufen. Bei Eintreffen konnte durch die Beamten ein in Vollbrand stehendes Feld an der Steller Straße festgestellt werden. Auf der anliegenden Straße befanden sich zudem ein Traktor und eine brennende Ballenpressmaschine. Während die Presse abgelöscht wurde und schweren Schaden nahm, ließ die Feuerwehr das Feld kontrolliert niederbrennen. Durch das "Grubbern" hinzugerufener Landwirte konnte der Feldbrand von einem benachbarten Haus ferngehalten werden. Die Bewohner des Hauses wurden dennoch vorsorglich in Sicherheit gebracht. Der Traktor sowie der Asphalt nahmen durch die starke Hitzeentwicklung Schaden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Außerdem meldete man den Einsatzkräften den Brand einer Ackerfläche in Stemwede-Dielingen im Köperweg. Dabei bemerkte ein Mann gegen 15.45 Uhr ein Feuer auf dem abgemähten Getreidefeld auf welchem sich noch abgemähtes Stroh befand und wählte daraufhin den Notruf. Der auf rund 30 Quadratmetern entstandene Flächenbrand konnte schließlich schnell abgelöscht werden, es entstand lediglich geringer Schaden. Ähnliches galt für einen kleineren Flächenbrand an der Ecke In der Heide / Hahnenkämper Weg in Rahden-Tonnenheide um kurz nach 17 Uhr. Hier hatte ebenfalls ein kleinerer Teilbereich auf einem Feld Feuer gefangen. Die Brandbekämpfer konnten auch hier durch schnelles Handeln ablöschen. Ein Schaden konnte seitens der Einsatzkräfte hier nicht festgestellt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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