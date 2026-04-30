Polizei Bielefeld

POL-BI: Im Unfallwagen eingeschlafen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Polizeibeamte stellten am Mittwoch, 29.04.2026, den Führerschein eines Pkw-Fahrers sicher, nachdem er betrunken und unter Drogen einen Unfall an der Wallenbrücker Straße verursacht hatte. Sie fanden den Mann schlafend im abgestellten Unfallwagen.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 09:30 Uhr, dass der 26-jährige Pkw-Fahrer mit seinem BYD Atto mit erhöhter Geschwindigkeit an einem Kindergarten vorbeifuhr und anschließend versuchte, am Fahrbahnrand seitlich einzuparken. Beim Rückwärtsfahren stieß er gegen die Front eines hinter ihm geparkten Fahrzeugs.

Daraufhin fuhr er ein Stück nach vorne, stieg aus und bewegte sich mit unsicherem Gang um das Auto herum. Auf der Fahrerseite wieder angekommen, legte er sich auf dem Sitz schlafen.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten Unfallspuren am Heck des Fahrzeugs fest. Im Fußraum der Beifahrerseite befanden sich leere Whiskey-Dosen.

Sie weckten den Fahrer und machten ihn auf den Unfall aufmerksam. Dabei verhielt sich der 26-Jährige unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten.

Vortests ergaben, dass der Fahrer sowohl Alkohol, als auch Cannabis und Kokain konsumiert hatte. Zur weiteren Klärung ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an und brachten ihn dafür in ein Krankenhaus.

Der 26-Jährige verfügt über keinen festen Wohnsitz und hat die schwedische Staatsbürgerschaft. Daher nahmen die Beamten nach Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.200 Euro.

Den Führerschein stellten die Polizisten ebenfalls sicher. Bei der Überprüfung des Dokuments ergaben sich Unstimmigkeiten und damit Zweifel, ob der Mann über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

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