Polizei Bielefeld

POL-BI: Vierte gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Festnahme nach Tötungsdelikt in Bielefeld

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gellershagen - Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Ermittler der Mordkommission geben bekannt, dass der nunmehr tatverdächtige Freund der verstorbenen 28-Jährigen am Dienstag, 28.04.2026, in Frankfurt a.M. festgenommen werden konnte.

Bereits nach der Tat gab es Hinweise, zu dem 32-Jährigen deutschen Staatsbürger, der keinen festen Wohnsitz besitzt. Im Verlauf der ersten Ermittlungstage war es nicht gelungen, einen Kontakt zu ihm herzustellen und ihn zu der Tat zu befragen.

Im Rahmen der andauernden Ermittlungen verdichtete sich der Anfangsverdacht gegen den 32-Jährigen. Die intensive Arbeit der Ermittler führte sie schließlich auf die Spur des Tatverdächtigen. Weil er sich mittlerweile in Frankfurt a.M. aufhielt, unterstützen hessische Beamte und konnten den Gesuchten am Dienstagabend am Frankfurter Hauptbahnhof festnehmen.

Beamte der Bielefelder Mordkommission holten den Tatverdächtigen in Frankfurt a.M. ab. Er gestand die Tat und war der Ansicht in einer Situation der Notwehr gehandelt zu haben. Die Beziehung zu dem Opfer soll von gegenseitiger Gewalt geprägt gewesen sein.

Der 32-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld am Mittwoch, 29.04.2026, einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags. Der Tatverdächtige trat im Anschluss die Untersuchungshaft an.

Im Rahmen der Obduktion wurden multiple Verletzungen an Kopf und Oberkörper des Opfers festgestellt. Aus Sicht der Rechtsmedizin können als Todesursache ein Ersticken oder eine stumpfe Gewalteinwirkung im Halsbereich in Betracht kommen.

Erste Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6253832

Zweite Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6255026

Dritte Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6256983

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