PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladung steht zwei Meter über - illegale Abfallsammlung

POL-BI: Ladung steht zwei Meter über - illegale Abfallsammlung
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

Ladung steht zwei Meter über - illegale Abfallsammlung

MK / Bielefeld - Mitte - Beamten des Verkehrsdienstes der Polizei fiel am Dienstag, 28.04.2026, ein Transport auf, bei dem Metallstangen mehr als zwei Meter aus einem Anhänger heraus reichten. Der Fahrer soll diesen und einem weiteren Anhänger illegal mit Müll beladen haben.

Der 69-jährige Bielefelder befuhr mit seinem Pkw und einem Anhänger den Tunnel des Ostwestfalendamms in Richtung Brackwede. Dabei standen Aluminium- und Stahlstangen etwa 2,20 Meter über die Heckklappe des 750 Kilogramm Anhängers hinaus.

Bei der Kontrolle auf einem nahegelegenen Parkplatz wurden Altgeräte, Aluminium- und Stahlschrott auf der gesamten Ladefläche und im Pkw sichtbar. Auf dem Platz stand ein weiterer Anhänger des 69-Jährigen, in dem sich ebenfalls Abfälle befanden. In dem abgestellten Pferdeanhänger lagerten teils gefährliche Stoffe, wie altölverschmierte Tonnen und mehrere Pkw-Kühler mit Restkühlmittel.

Der Fahrer konnte keine Genehmigungen der Stadt Bielefeld - als Erlaubnis zum Sammeln und Handhaben von Schrott und teils gefährlichem Abfall - nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz vorlegen. Das Sammeln von Elektroschrott ist beispielsweise nur Fachbetrieben vorbehalten.

Vor Ort konnten etwa 20 Entsorgungen nachgewiesen werden, die der 69-Jährige gegen Bezahlung durchgeführt hatte. Ein weiterer Verdacht bestand darin, dass für ein 2021 angemeldetes Gewerbe keine Abgaben geleistet wurden. Der Zoll Bielefeld wurde für mögliche Straftaten nach der Abgabenordnung und Steuerhinterziehung hinzugezogen.

Durch das Ordnungsamt der Stadt Bielefeld wurde der Pferdeanhänger zu einem Wertstoffhof des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld befördert und dort fachgerecht entladen.

Der 69-Jährige wurde wegen Straftaten nach dem Umweltgesetz und der Abgabenordnung sowie einer Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz angezeigt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 13:55

    POL-BI: Dieb stiehlt Kosmetikartikel und Tierfutter

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagabend, 28.04.2026, nutzte ein bisher unbekannter Täter die günstige Gelegenheit und öffnete ein unverschlossenes Fahrzeug an der Friedenstraße. Zwischen 17:40 Uhr und 18:25 Uhr öffnete der Unbekannte den schwarzen VW Golf, der an der Friedenstraße, nahe der Feilenstraße stand. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete er unter anderem einen schwarzen Fahrradrucksack, ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 12:04

    POL-BI: Vier Pedelecs in einer Nacht gestohlen

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Theesen - Ein Trio suchte in der Nacht auf Samstag, 25.04.2026, mehrere Grundstücke am Niederfeldweg und an der Straße Kerkbreede auf. Die Täter stahlen vier hochwertige Pedelecs. Die Polizei sucht Zeugen. Aus Videoaufzeichnungen geht hervor, dass die drei unbekannten Täter gegen 01:40 Uhr eine Gartenhütte am Niederfeldweg öffneten und ein Fahrrad mit sich nahmen. Am nächsten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren