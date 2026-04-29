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POL-BI: Ladung steht zwei Meter über - illegale Abfallsammlung

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Bielefeld (ots)

Ladung steht zwei Meter über - illegale Abfallsammlung

MK / Bielefeld - Mitte - Beamten des Verkehrsdienstes der Polizei fiel am Dienstag, 28.04.2026, ein Transport auf, bei dem Metallstangen mehr als zwei Meter aus einem Anhänger heraus reichten. Der Fahrer soll diesen und einem weiteren Anhänger illegal mit Müll beladen haben.

Der 69-jährige Bielefelder befuhr mit seinem Pkw und einem Anhänger den Tunnel des Ostwestfalendamms in Richtung Brackwede. Dabei standen Aluminium- und Stahlstangen etwa 2,20 Meter über die Heckklappe des 750 Kilogramm Anhängers hinaus.

Bei der Kontrolle auf einem nahegelegenen Parkplatz wurden Altgeräte, Aluminium- und Stahlschrott auf der gesamten Ladefläche und im Pkw sichtbar. Auf dem Platz stand ein weiterer Anhänger des 69-Jährigen, in dem sich ebenfalls Abfälle befanden. In dem abgestellten Pferdeanhänger lagerten teils gefährliche Stoffe, wie altölverschmierte Tonnen und mehrere Pkw-Kühler mit Restkühlmittel.

Der Fahrer konnte keine Genehmigungen der Stadt Bielefeld - als Erlaubnis zum Sammeln und Handhaben von Schrott und teils gefährlichem Abfall - nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz vorlegen. Das Sammeln von Elektroschrott ist beispielsweise nur Fachbetrieben vorbehalten.

Vor Ort konnten etwa 20 Entsorgungen nachgewiesen werden, die der 69-Jährige gegen Bezahlung durchgeführt hatte. Ein weiterer Verdacht bestand darin, dass für ein 2021 angemeldetes Gewerbe keine Abgaben geleistet wurden. Der Zoll Bielefeld wurde für mögliche Straftaten nach der Abgabenordnung und Steuerhinterziehung hinzugezogen.

Durch das Ordnungsamt der Stadt Bielefeld wurde der Pferdeanhänger zu einem Wertstoffhof des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld befördert und dort fachgerecht entladen.

Der 69-Jährige wurde wegen Straftaten nach dem Umweltgesetz und der Abgabenordnung sowie einer Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz angezeigt.

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