Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb stiehlt Kosmetikartikel und Tierfutter

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagabend, 28.04.2026, nutzte ein bisher unbekannter Täter die günstige Gelegenheit und öffnete ein unverschlossenes Fahrzeug an der Friedenstraße.

Zwischen 17:40 Uhr und 18:25 Uhr öffnete der Unbekannte den schwarzen VW Golf, der an der Friedenstraße, nahe der Feilenstraße stand.

Aus dem Fahrzeuginneren entwendete er unter anderem einen schwarzen Fahrradrucksack, einen silbernen Laptop der Marke HP, einen Taschenrechner von Casio, eine Computermaus, ein Apple Ladegerät, eine Powerbank von Anker sowie eine Einkaufstasche, die mit Kosmetikartikeln und Tierfutter befüllt war.

Hinweise zu dem Dieb nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell