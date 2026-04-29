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Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb stiehlt Kosmetikartikel und Tierfutter

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagabend, 28.04.2026, nutzte ein bisher unbekannter Täter die günstige Gelegenheit und öffnete ein unverschlossenes Fahrzeug an der Friedenstraße.

Zwischen 17:40 Uhr und 18:25 Uhr öffnete der Unbekannte den schwarzen VW Golf, der an der Friedenstraße, nahe der Feilenstraße stand.

Aus dem Fahrzeuginneren entwendete er unter anderem einen schwarzen Fahrradrucksack, einen silbernen Laptop der Marke HP, einen Taschenrechner von Casio, eine Computermaus, ein Apple Ladegerät, eine Powerbank von Anker sowie eine Einkaufstasche, die mit Kosmetikartikeln und Tierfutter befüllt war.

Hinweise zu dem Dieb nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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