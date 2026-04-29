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Polizei Bielefeld

POL-BI: Vier Pedelecs in einer Nacht gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Theesen - Ein Trio suchte in der Nacht auf Samstag, 25.04.2026, mehrere Grundstücke am Niederfeldweg und an der Straße Kerkbreede auf. Die Täter stahlen vier hochwertige Pedelecs. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus Videoaufzeichnungen geht hervor, dass die drei unbekannten Täter gegen 01:40 Uhr eine Gartenhütte am Niederfeldweg öffneten und ein Fahrrad mit sich nahmen. Am nächsten Morgen stellte der Besitzer fest, dass sein schwarzes Pedelec der Marke Cube fehlte.

Auf dem Nachbargrundstück entwendeten die Täter ein graues Mountainbike von Specialized, das unter einem Verschlag eines Carports stand.

In der Parallelstraße, Kerkbreede, brach das Trio gegen 02:25 Uhr eine Garage auf und stahl ein orange-rotes Mountainbike von Canyon und ein weiteres schwarzes Pedelec von Cube.

Die bisherige Auswertung der Videoaufzeichnungen ergab, dass sich mindestens drei Täter im Zeitraum 01:30 Uhr bis 03:30 Uhr in der Siedlung aufgehalten haben.

Einer der Männer trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit einem Logo im Bereich des Schulterblattes, möglicherweise von The North Face, eine dunkelblaue Jeanshose, schwarze Schuhe und dunkle Handschuhe mit einer hellen Rückseite.

Ein zweiter Täter war dunkel bekleidet und trug weiße Sneaker.

Beide Männer hatten eine schlanke Statur und waren maskiert.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder weiteres Bild- und Videomaterial besitzen, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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