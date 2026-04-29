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Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb reicht kurzer Augenblick aus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen, 28.04.2026, ein Büro durch ein geöffnetes Fenster betreten und ein Portemonnaie gestohlen.

In einem Büro an der Markgrafenstraße war gegen 08:05 Uhr ein Fenster zum Lüften geöffnet. Personen sollen sich für etwa eine Minute nicht in dem Raum aufgehalten haben. Diesen Moment nutzte ein männlicher Täter zum Einsteigen in das Gebäude. Er entdeckte ein Portemonnaie einer Angestellten. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, Bankkarten und Ausweise. Beim Verlassen des Büros durch das Fenster wurde der Tatverdächtige von einer Zeugin gesehen. Eine detaillierte Personenbeschreibung des Diebs liegt der Polizei nicht vor.

Die Polizei erinnert:

Zum Schutz vor Dieben sollten Sie niemals Räume unbeaufsichtigt lassen, wenn Türen oder Fenster geöffnet sind. Auch Fenster in Kippstellung stellen kein wirkliches Hindernis dar.

Sogenannte Einschleichdiebe suchen nach einer ungesicherten Einstiegsstelle und schauen, wo sich die berechtigten Personen aufhalten, um möglichst unerkannt zu bleiben.

Möglicherweise halten die späteren Täter bereits zuvor Ausschau, wo und wie sie möglichst schnell und unentdeckt Beute machen können. Sollten Ihnen Personen oder Fahrzeuge verdächtig erscheinen, rufen Sie sofort die Polizei über den Notruf 110.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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