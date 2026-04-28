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Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrraddieb mit Trennschleifer gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Zeuge wurde am Montagnachmittag, 27.04.2026, in der Innenstadt auf einen Fahrraddieb aufmerksam. Der Tatverdächtige verschwand vor dem Eintreffen der Polizei über einen Parkplatz und ein Parkhaus.

Ein 32-jähriger Bielefelder erkannte gegen 16:00 Uhr an einem Fahrradständer, in Höhe eines Einkaufszentrums, einen Mann und Funkenflug, den der Einsatz eines Trennschleifers verursachte. Der Fahrraddieb bemerkte den Zeugen, der zum Handy griff und die Polizei informierte.

Der Unbekannte lief vom Tatort an der Zimmerstraße zu einem gegenüberliegenden Parkplatz und verschwand in einem Parkhaus an der Feilenstraße. Mehrere Streifenbeamte konnten den Tatverdächtigen nicht entdecken.

Der Zeuge beschrieb den Fahrraddieb:

Der Mann war zwischen 40 und 50 Jahre alt sowie zwischen 175 cm und 180 cm groß. Er hatte eine dünne Statur und trug ein dunkles Cappy, eine Sonnenbrille, eine blau-rote Trainingsjacke und eine Bauchtasche.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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