Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrraddieb mit Trennschleifer gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Zeuge wurde am Montagnachmittag, 27.04.2026, in der Innenstadt auf einen Fahrraddieb aufmerksam. Der Tatverdächtige verschwand vor dem Eintreffen der Polizei über einen Parkplatz und ein Parkhaus.

Ein 32-jähriger Bielefelder erkannte gegen 16:00 Uhr an einem Fahrradständer, in Höhe eines Einkaufszentrums, einen Mann und Funkenflug, den der Einsatz eines Trennschleifers verursachte. Der Fahrraddieb bemerkte den Zeugen, der zum Handy griff und die Polizei informierte.

Der Unbekannte lief vom Tatort an der Zimmerstraße zu einem gegenüberliegenden Parkplatz und verschwand in einem Parkhaus an der Feilenstraße. Mehrere Streifenbeamte konnten den Tatverdächtigen nicht entdecken.

Der Zeuge beschrieb den Fahrraddieb:

Der Mann war zwischen 40 und 50 Jahre alt sowie zwischen 175 cm und 180 cm groß. Er hatte eine dünne Statur und trug ein dunkles Cappy, eine Sonnenbrille, eine blau-rote Trainingsjacke und eine Bauchtasche.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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