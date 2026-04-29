Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallaufnahme an der Schloßhof-/Melanchthonstraße: Polizei mahnt zu mehr Rücksicht und Aufmerksamkeit

Bielefeld (ots)

KK/ Bielefeld - Am 25.04.2026 gegen 11:30 Uhr kam es im Bereich Schloßhof-/Melanchthonstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw.

Der 29-jährige Kradfahrer befuhr dabei die Schloßhofstraße stadtauswärts, ein 30-Jähriger aus Bünde befuhr mit seinem Ford diese stadteinwärts und beabsichtigte, an der Kreuzung zur Melanchthonstraße nach links abzubiegen. Dabei nahm er dem geradeaus fahrenden Kradfahrer aus Bielefeld die Vorfahrt, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Kradfahrer kam im Kreuzungsbereich zu Fall, weshalb dieser in der Folge stark belastet war. Es bildete sich ein dichter Rückstau. Der Kradfahrer erlitt leichte Verletzungen und musste durch Rettungssanitäter versorgt und einem Krankenhaus zugeführt werden.

Im Zuge der Unfallaufnahme kam es wiederholt zu Behinderungen der Unfallaufnahme durch andere Verkehrsteilnehmer. Trotz deutlich sichtbarer Absperrungen in Form mehrerer Pylonen auf dem Geh- und Radweg wurden diese von vielen Vorbeikommenden ignoriert.

Einsatzkräfte berichten, dass zahlreiche Verkehrsteilnehmer die Absperrung missachteten, anstatt anzuhalten oder die Unfallstelle zu umlaufen.

Auf entsprechende Hinweise der Polizeibeamten, reagierten viele der Betroffenen mit Unverständnis. Dieses Verhalten erschwerte die Arbeit der Einsatzkräfte und führte zu Verzögerungen bei der Unfallaufnahme.

Diese Situation ist kein Einzelfall. Es kommt regelmäßig vor, dass Absperrungen von Einsatzkräften- sei es durch Absperrband, Einsatzfahrzeuge oder Pylonen - nicht beachtet werden. Die Gründe für eine Missachtung einer Polizeiabsperrung mögen vielfältig sein, etwa aus Unwissenheit, oder aber auch aus Nachlässigkeit. Die Folgen jedoch können gravierend sein: Spuren werden zerstört, Ermittlungen erschwert und die Versorgung von Verletzten beeinträchtigt.

Dabei ist die Bedeutung solcher Absperrungen eindeutig: Sie signalisieren, dass ein Bereich nicht betreten oder befahren werden darf. Dies gilt für alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen - unabhängig davon, ob sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Auto unterwegs sind.

Um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten und Einsatzkräfte nicht zu behindern, weist die Polizei auf Folgendes hin:

-Absperrungen beachten: Absperrband, Pylonen und Polizeifahrzeuge markieren gesperrte Bereiche. Diese dürfen nicht übertreten oder durchfahren werden. -Abstand halten: Ein ausreichender Sicherheitsabstand schützt nicht nur die Einsatzkräfte, sondern auch die eigene Sicherheit. -Handzeichen beachten: Regeln Polizeibeamte den Verkehr, haben ihre Zeichen Vorrang. -Rettungswege freihalten: Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst dürfen keinesfalls behindert werden. Bei Blaulicht und Martinshorn ist sofort Platz zu schaffen. -Keine Aufnahmen machen: Das Fotografieren oder Filmen von Einsatzstellen - insbesondere von Verletzten - ist zu unterlassen und kann strafbar sein. -Kooperation zeigen: Wer Fragen hat oder Hinweise geben kann, sollte sich ruhig und respektvoll an die Einsatzkräfte wenden. -Aufforderungen folgen: Wird man gebeten, den Bereich zu verlassen, ist dieser Anweisung unverzüglich nachzukommen.

Die Polizei betont, dass das Missachten von Absperrungen nicht nur gefährlich ist, sondern auch rechtliche Konsequenzen haben kann.

Appell an alle Verkehrsteilnehmer:

Einsatzsituationen erfordern besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme. Ein umsichtiges Verhalten hilft dabei, Leben zu schützen und die Arbeit der Rettungskräfte zu unterstützen.

Die Polizei setzt daher auf Aufklärung und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, Absperrungen ernst zu nehmen und den Anweisungen vor Ort Folge zu leisten.

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