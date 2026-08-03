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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 14-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt - Lkw-Fahrer flüchtet

Porta Westfalica (ots)

(FW) Im Einmündungsbereich Möllberger Straße und Zum Buhn kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-Jährige aus Porta Westfalica leicht verletzt wurde. Der unfallverursachende Lkw-Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Jugendliche gegen 21:10 Uhr mit einem E-Scooter den Geh- und Radweg entlang der Möllberger Straße in Richtung Vlotho. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer die Straße Zum Buhn. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Lkw und dem E-Scooter. Die Jugendliche stürzte, verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Der Lkw-Fahrer hielt zunächst an, entfernte sich dann jedoch fußläufig in Richtung Vlotho und kehrte nicht zur Unfallstelle zurück. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, Brillenträger und bekleidet mit einem grünen Hemd.

Wer kann Angaben zu dem gesuchten Mann machen oder hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke unter der Telefonnummer 0571 8866-0 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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